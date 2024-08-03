Юные заозерчане осваивают новую детскую площадку

В ЗАТО город Заозерск открылась новая детская площадка. 1 августа в районе улицы Колышкина, 1, 3 и 5 было очень оживленно и весело, так как состоялось официальное открытие новой детской площадки с играми, развлечениями и ростовыми фигурами. Этот проект был реализован в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект».

На празднике присутствовали инициатор проекта Игорь Винокур вместе с членом инициативной группы Анной Диордичук, заместителем директора ЦКБО.

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, на конкурсный отбор, который был в начале этого года, заозерчанами было предложено два проекта. Большинство жителей поддержало установку площадки на улице Колышкина. Проект воплотился в жизнь буквально через несколько месяцев.

«Это не первое благоустройство в Заозерске по программе «На Севере – твой проект», инициированной главой региона Андреем Чибисом. В прошлом году облагородили сквер на улице Чумаченко,1. В этом году ремонтируем пешеходную лестницу и установили современную детскую площадку. Предложения горожан всегда интересные и конструктивные», – отметил во время церемонии открытия нового объекта Игорь Винокур.

У каждого ребёнка на площадке своё развлечение. Одни облюбовали игровой комплекс, другие – качели. Места хватает всем. Для безопасности юных заозерчан на территории уложено травмобезопасное резиновое покрытие, установлено видеонаблюдение и ограждение.

«Ещё лет пять назад никто бы и не подумал, что в Заозерске появится так много новых детских и спортивных площадок. Все они уникальные, качественные и красивые. Благодаря плану «На Севере – жить» наш город преображается и развивается. Как активный житель, поддерживаю все начинания и инициативы», – поделилась своими эмоциями Анна Диордичук.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457269324%2Fwall-171749274_37058