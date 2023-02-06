Юные заполярные биатлонисты – в числе лучших на первенстве СЗФО в Республике Коми

По результатам соревнований, проходящих в селе Выльгорт, сборная команда Мурманской области завоевала второе общекомандное место на первенстве Северо-Западного федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет. Большую часть сборной составляют воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Биатлонисты из Мурманской области и других регионов СЗФО боролись за звание лучших на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной — советской и российской лыжницы, 4-кратной олимпийской чемпионки. Соревнования в Республике Коми прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как сообщает региональное Министерство спорта, в родное Кольское Заполярье «золото» первенства везёт Александр Денежкин, показавший лучший результат в индивидуальной гонке со стрельбой на четырех огневых рубежах. В последний день соревнований Александр хорошо проявил себя, заняв третье место. Серебряные медали первенства завоевали Александра Мартынова и Алексей Матвеев, показавшие отличный результат на спринтерских гонках со стрельбой на двух огневых рубежах. Бронза – у Алексея Риве.

Фото: https://gov-murman.ru