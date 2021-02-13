Юные заполярные туристы проходят обучение по программе «Школа безопасности. Региональный резерв»

В рамках образовательной программы туристско-краеведческой направленности «Школа безопасности. Региональный резерв» на туристской базе «Ирвас» состоялось открытие учебно-тренировочных сборов. Программа реализуется центром «Лапландия» совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области и направлена на подготовку ребят к участию в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, за время четырёхдневных сборов 15 участников из Мурманска, ЗАТО Видяево и ЗАТО Александровск научатся оказывать первую помощь пострадавшему, правильно вязать носилки и транспортировать пострадавшего по пересеченной местности, натягивать переправы через естественные препятствия, преодолевать подъемы и спуски, а также проводить поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.