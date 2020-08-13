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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.20 09:00

Юные жители Колы смогли подработать на работах по благоустройству города

В 2020 году в рамках стратегического плана «На севере – жить. 2030» в Мурманской области запущен проект «Первый опыт трудоустройства подростков». В городе Коле 24 подростка в возрасте от 14 до 18 лет работали на благоустройстве городских территорий.

- В этом году мы заключили тройственное соглашение между нами, Администрацией Кольского района и Центром занятости Кольского района о приеме на работу 8 подростков, – рассказал директор ООО «Кола ЖКХ» Андрей Рожин. - На финансирование затрат, связанных с временным трудоустройством, были выделены средства городского, районного и областного бюджета. Ребята работали на благоустройстве придомовых территорий - косили траву, убирали мусор, красили заборчики. Конечно, это ответственно заниматься с детьми. Но нужно научить детей в определенном возрасте зарабатывать деньги - свои первые деньги, и мы в этом им помогаем.

Александр Агарков и Дмитрий Челбин решили летом не прохлаждаться, а заняться реальным делом. Андрей Рожин: «Саша и Дима дружат с техникой, и мы им поручали самую ответственную работу, работу бензокосой. Думаю, опыт, приобретённый во время летней работы, очень им пригодится в будущем».

Александр Агарков: «Мне нравится всё, что связано с техникой. В этом году я окончил 9 классов и планирую поступать в Кольский транспортный колледж на автомеханика. Работать бензокосой - класс!». На вопрос: «А на что потратишь заработанные деньги?», - ответил просто: «Куплю родителям подарки и оставлю себе на карманные расходы, пригодятся».

У каждого из работающих мальчишек свои планы на первые деньги. И, оказалось, они прагматичные – потратить на учебу, в основном на водительские права, на обновление гаджетов, модную одежду.

– Лето у нас на севере - горячая пора, работы много и рук всегда не хватает. Ребята нам привели в порядок памятник культуры и истории «Кольский некрополь», убирали мусор и траву на детских площадках, в местах отдыха горожан вдоль Туломы и Колы, работали в парке. Они большие молодцы. Проект «Первый опыт трудоустройства подростков» очень важен, ведь помимо карманных денег, подростки получают жизненный опыт и начинают ценить чужой труд, - подвела итоги проекта глава города Светлана Чукарева.

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Вэлл
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