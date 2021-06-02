Юные жители Полярного смогут создать свой арт-объект

Музей современного искусства «ПЕРММ» проведёт арт-резиденцию для подростков Полярного, обучающихся в школах и колледжах города. Сотрудники учреждения организовали некоммерческую организацию «Культура в действии». Для музея Полярного это возможность участвовать в грантовых конкурсах и реализовывать смелые и интересные проекты.

Так, музейный проект «Городское расследование» уже стал победителем грантовой программы «CSS Foundation Russia». При поддержке коллег из архангельского Центра современного искусства «ARKA» и музея «PERMM» вместе с подростками из Полярного будет изучено городское пространство и создана выставка.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в ходе работы ребята выступят в качестве исследователей, кураторов, современных художников, экскурсоводов и создадут выставку о настоящем города Полярного. Кроме того, в рамках проекта пройдут трёхдневные семинары-тренинги по работе с подростками как для сотрудников музея Полярного, так и специалистов других культурных учреждений Мурманской области.