Юные журналисты Мурманска посетили Северную котельную АО «МЭС»

Ученики медиапроекта «Академия телевидения» посетили самую большую в Мурманске котельную – «Северную» и пообщались с руководством и сотрудниками АО «Мурманэноргосбыт».

Накануне на уроке в медиашколе юные журналисты познакомились с историей предприятия и биографией его руководителя Аллы Истоминой. На встрече ребята не только увидели работу котельной, но и совершили экскурсию по первому району Северной котельной, которая была построена в 1965 году и снабжает теплом Ленинский округ. Юных журналистов интересовало в том числе, кто работает на центральном пульте, как в дома поступает тепло и какие специалисты сегодня востребованы.

Генеральный директор компании «Мурманэнергосбыт» Алла Истомина отметила вовлеченность и заинтересованность ребят и пригласила посетить предприятие и других учеников школы.

Как отметила Алла Истомина, такая встреча будет полезна для мурманских школьников в плане профориентации и расширения кругозора, сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ.