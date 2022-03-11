Юные звёзды Полярных Зорей приняли участие в модном гала-показе в Москве

Анастасия Кабакова и Алёна Челпановская получили дипломы победителей и памятные подарки на гала-показе в Москве. Анастасия стала победителем в номинации «Атомный фотограф», а Алена - в номинации «Авторская вышивка». Одежда, представленная на гала-показе, была создана по эскизам юных дизайнеров из городов присутствия АЭС России и Беларуси.

Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко отметила во время награждения: «Для детей это не просто проект, это – реальная возможность раскрыть свои таланты, попробовать себя в профессии, чтобы в будущем сделать правильный выбор при поступлении в высшее учебное заведение».

Увлеченные модой и искусством победители «Атом-кутюр 2021» также приняли участие в «Творческом интенсиве», в который входили экскурсии в Третьяковскую галерею, Музей декоративного искусства, лекции о модных тенденциях, о бизнес-составляющей фэшн индустрии и роли традиций в современной моде, а также посещение института дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, дефиле проходило с театрализованным представлением, в котором рассказывалось о жизни и творчестве Надежды Ламановой. Главную роль исполнила актриса театра и кино, заслуженная артистка России Анна Терехова.

Фонд «АТР АЭС» - Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». Создан в феврале 2013 года с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций.

Фото управления информации и общественных связей КАЭС.