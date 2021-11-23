Юных музыкантов познакомят с творчеством композиторов Кольского Заполярья

В Мурманской области стартуют мероприятия проекта «Мир музыки Кольского Заполярья». Проект представляет собой серию тематических лекций-концертов для учащихся и преподавателей детских музыкальных школ и школ Мурманской области, в рамках которой участникам расскажут о жизни и творчестве композиторов региона.

Проект «Мир музыки Кольского Заполярья» инициирован преподавателями Мурманского колледжа искусств Ириной Папиной и Ольгой Павловой, а также студентами колледжа, обучающимися по специальности «Теория музыки». Инициатива получила поддержку Министерства культуры Мурманской области в рамках губернаторского грантового конкурса для творцов в области современного искусства.

«Проект призван показать творческой молодёжи, что на Севере можно и нужно создавать произведения музыкального искусства, продолжая традиции композиторского движения на Кольском полуострове. Изучение биографии и творчества композиторов Кольского Севера, исполнение их произведений направленно на формирование у поколений молодых музыкантов чувства сопричастности к истории местной музыкальной культуры», – комментирует свою инициативу Ирина Папина.

На лекциях проекта «Мир музыки Кольского Заполярья» участникам покажут архивные фото- и видео, связанные со становлением композиторского движения региона. В ходе занятий юные музыканты и их педагоги смогут прикоснуться к рукописным и неизданным партитурам местных композиторов и услышать произведения, созданные на Кольской земле. Первое мероприятие проекта пройдет 25 ноября на базе Детской музыкальной школы №3, участников ждут рассказ о композиторах Кольского полуострова, творческие работы студентов специальности «Теория музыки» и консультации для выпускников музыкальных школ и школ искусств по музыкально-теоретическим дисциплинам.

Важной частью проекта «Мир музыки Кольского Заполярья» будут онлайн-встречи с местным композиторами, которые сейчас творят на Кольском Севере и обсуждение их новых произведений в формате «зум-кафе». Итогом проекта станет создание участниками мини-проектов, посвящённых местной музыкальной культуре.

Как сообщает региональное Министерство культуры, следить за мероприятиями «Мира музыки Кольского севера» и уточнять условия участия можно в официальном сообществе проекта «ВКонтакте». Там же авторы публикуют краткие заметки, в которых рассказывается о композиторах Кольского Севера и их творчестве.