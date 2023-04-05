Юных северян из многодетных семей и оставшихся без попечения родителей приглашают на кастинг проекта «Ты супер!»

Юных северян из многодетных семей и оставшихся без попечения родителей приглашают на кастинг седьмого сезона проекта НТВ «Ты супер!».

Участниками могут стать талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. Возраст – от 7 до 18 лет включительно.

Организаторы отмечают, что отборочный этап пройдет в удаленном формате, далее конкурс будет проходить в Москве очно. Во время учебного года для школьников будут организованы занятия с детьми по общеобразовательной программе, кроме этого, на проекте присутствуют психологи и медицинский персонал. Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих возьмет на себя телеканал «НТВ».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заявки принимают до 30 апреля. Подробности – на сайте организаторов по ссылке.

Результаты кастинга станут известны в мае.

Фото (официальный аккаунт проекта в социальной сети «ВКонтакте»): https://gov-murman.ru