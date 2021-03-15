Юных северян из многодетных семей и оставшихся без попечения родителей приглашают на кастинг вокального конкурса НТВ «Ты супер!»
Стартовал заочный отборочный тур международного вокального телевизионного проекта «Ты супер!», организованного телекомпанией «НТВ».
Участниками могут стать талантливые ребята из России, СНГ и стран Балтии, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в школах-интернатах, детских домах и опекунских семьях. Возраст участников – от 7 до 18 лет включительно. Главное – обладать незаурядными вокальными способностями.
Как отмечают организаторы, участие в конкурсе даёт юным талантам шанс заявить о себе, возможность поработать с лучшими педагогами страны, познакомиться со своими кумирами. Кроме того, по словам организаторов, многим участникам проект помог определиться с профессией, поступить или подготовиться к поступлению в музучилища, а также принять участие в других интересных проектах.
Конкурс пройдёт в два этапа и будет состоять из заочного отборочного тура и очного – в Москве. Приём заявок – до 30 апреля.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, результаты удаленного отборочного тура будут известны в мае. Все, кто пройдёт кастинг, будут приглашены организаторами лично по телефону.