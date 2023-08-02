Юных северян познакомили с производством «Никель гастрономический»

В рамках регионального конкурса по промышленному туризму «Как это работает?» для воспитанников Детского оздоровительного лагеря ДДТ №1 в пгт Никель состоялась экскурсия на производство «Никель гастрономический» в кафе «Берлога».

Во время экскурсии юные северяне посетили кухню заведения, где их познакомили с условиями работы, рассказали о значимости предприятия в структуре экономике региона и страны, фестивалях арктической кухни, поделились интересными фактами, связанными с предприятием. А затем приняли участие в викторине «25 вопросов об Арктической кухне и работе повара», где уже смогли применить на практике все знания, полученные в ходе экскурсии.

В завершении мероприятия хозяйка кафе «Берлога» Валентина Тадеева преподнесла детям сладкий подарок – шоколад в виде лапки медведя, а менеджер Туристского информационного центра Мурманской области Эмма Сударкина подарила памятные открытки и рассказала о достопримечательностях, которые на них изображены.

«Идея провести экскурсию родилась ещё два года назад, потому что дети в раннем возрасте уже должны принимать решение кем они станут. Для нас достойная смена поваров очень важна, поэтому нужно изначально уже сейчас показать им работу повара, так же, как и работу других профессий, чтобы они могли поучаствовать, посмотреть, оценить, стремиться к чему-то и может быть с кулинарией они свяжут дальнейшую жизнь. Кроме того, что это профориентация для детей для нас еще интересно вовлечение детей рассказом через кулинарию в историю нашего края», – отметила Валентина Тадеева.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, региональный конкурс по промышленному туризму «Как это работает?» направлен на выявление предприятий, вовлеченных в процесс организации производственных экскурсий в профориентационных и познавательных целях. Организаторы – комитет по туризму Мурманской области совместно с АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа».

Фото: https://gov-murman.ru