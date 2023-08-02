Мурманчан приглашают обсудить благоустройство центральной площадиДень физкультурника, декада ЗОЖ, чемпионаты и первенства Мурманской области: северян ждёт насыщенный спортивными событиями август
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.08.23 11:00

Юных северян познакомили с производством «Никель гастрономический»

В рамках регионального конкурса по промышленному туризму «Как это работает?» для воспитанников Детского оздоровительного лагеря ДДТ №1 в пгт Никель состоялась экскурсия на производство «Никель гастрономический» в кафе «Берлога».

Во время экскурсии юные северяне посетили кухню заведения, где их познакомили с условиями работы, рассказали о значимости предприятия в структуре экономике региона и страны, фестивалях арктической кухни, поделились интересными фактами, связанными с предприятием. А затем приняли участие в викторине «25 вопросов об Арктической кухне и работе повара», где уже смогли применить на практике все знания, полученные в ходе экскурсии.

В завершении мероприятия хозяйка кафе «Берлога» Валентина Тадеева преподнесла детям сладкий подарок – шоколад в виде лапки медведя, а менеджер Туристского информационного центра Мурманской области Эмма Сударкина подарила памятные открытки и рассказала о достопримечательностях, которые на них изображены.

«Идея провести экскурсию родилась ещё два года назад, потому что дети в раннем возрасте уже должны принимать решение кем они станут. Для нас достойная смена поваров очень важна, поэтому нужно изначально уже сейчас показать им работу повара, так же, как и работу других профессий, чтобы они могли поучаствовать, посмотреть, оценить, стремиться к чему-то и может быть с кулинарией они свяжут дальнейшую жизнь. Кроме того, что это профориентация для детей для нас еще интересно вовлечение детей рассказом через кулинарию в историю нашего края», – отметила Валентина Тадеева.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, региональный конкурс по промышленному туризму «Как это работает?» направлен на выявление предприятий, вовлеченных в процесс организации производственных экскурсий в профориентационных и познавательных целях. Организаторы – комитет по туризму Мурманской области совместно с АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа». 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области показатель собираемости за услугу по обращению с ТКО составил 94,2%-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,23 рубля, доллар укрепился почти на 1,07 рубля-PRO Энергетику (18+)Заозерск готовится к отопительному сезону: налицо кардинальные изменения – Сергей Дубовой-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 августа-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика