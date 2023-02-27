Юных северян приглашают к участию в региональном конкурсе детского рисунка по охране труда

Министерство труда и социального развития Мурманской области объявило о начале заявочной кампании на участие в региональном конкурсе детского рисунка.

Конкурс проводится в трёх основных номинациях: «Безопасный труд глазами детей» – рисунки на тему охраны труда и безопасности работников различных профессий и специальностей; «Шаг в будущее» – рисунки на тему охраны труда и безопасности учащихся; «Охрана труда в знаках и символах» – знак, символ, логотип, эмблема, оригинальный персонаж, герб или вымпел, отражающие понятия «безопасность труда» и «охрана труда».

Конкурс проходит по двум возрастным группам: от 7 до 9 лет (включительно) и от 10 до 15 лет (включительно). Подать заявку можно до 27 марта.

По завершении заявочной кампании конкурсное жюри определит по одному победителю и двум призёрам в каждой номинации.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в 2022 году в конкурсе детского рисунка по охране труда приняли участие более 700 юных северян, из них 12 были удостоены званий победителей и призёров, а также награждены ценными подарками от АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», ПАО «Мурманский морской торговый порт», филиал «Техноавиа» в Мурманске, Кировский филиал АО «Апатит», АО «Кольская горно-металлургическая компания» и АО «Олкон». Все участники получили сертификаты.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте профильного ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru