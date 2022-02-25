Юных северян приглашают к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству

С 1 по 31 марта образовательная онлайн-платформа Учи.ру совместно с Банком России, Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития РФ, НИФИ, АНО «Национальные приоритеты» и Ассоциацией развития финансовой грамотности реализует некоммерческую просветительскую инициативу – Всероссийскую онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1-9 классов.

Цель мероприятия – познакомить учеников с основами финансовой грамотности, развить интерес к теме предпринимательства. Для успешного выполнения заданий не требуется углубленных знаний школьной программы, что обеспечивает равные шансы на победу всем участникам. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, олимпиада проводится в онлайн-формате, для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет.

Школьники-победители будут награждены грамотами или сертификатами, которые появятся в их личных кабинетах на платформе Учи.ру на следующий день после завершения основного тура.

Сроки проведения основного тура – 1-31 марта 2022 года.

Более подробную информацию можно получить по электронной почте info@uchi.ru, по телефону 8 (800) 500-30-72 или на сайте Uchi.ru. Олимпиада состоится в рамках исполнения Стратегии по повышению финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы.



