Юных северян приглашают на онлайн-обучение работе с нейросетями. Программа «Учимся сами, обучаем ИИ» реализуется при поддержке Главного управления МЧС России, Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) и Министерства цифрового развития Мурманской области. Участниками могут стать подростки со всей страны в возрасте от 12 до 16 лет.

«В этом году о развитии возможностей искусственного интеллекта много сказано и на федеральном, и на региональном уровнях. Во время «прямой линии» президент Владимир Путин заявил, что предотвратить развитие ИИ невозможно, и нужно сделать все, чтобы стать одними из лидеров в этом направлении. Наша задача сейчас – заинтересовать молодых людей, которые станут будущим сферы информационных технологий», – отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Программа онлайн-курса обещает стать насыщенной и интересной. В неё войдут вебинары, лекции, практикумы и мастер-классы, связанные с созданием собственных произведений при помощи нейросетей и истории пожарно-спасательного дела в России.

«Возможность освоить базовые навыки работы с искусственным интеллектом получат всего 100 подростков, которые успешно пройдут отбор, написав эссе на заданную тему. Хочется, чтобы участниками курса стали как можно больше ребят из Мурманской области», – подчеркнул исполняющий обязанности министра цифрового развития Мурманской области Александр Карельский.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, организаторы ждут от претендентов небольшое эссе на тему «Огонь нейросетей: моё отношение к нейронным сетям». В нем их просят поделиться своими мыслями о будущем нейронных сетей и их потенциале. Конкурсные работы принимают до 25 декабря 2023 года на электронную почту: konkurs@vdpo.ru

Участники, успешно прошедшие отбор, будут объявлены до 28 декабря, а старт просветительскому этапу проекта дадут 6 января 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru