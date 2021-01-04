Юных северян приглашают на премьерный онлайн-показ спектакля «Барто пожаловать»

4 января в 17.30 в Мурманском областном театре кукол состоится онлайн-премьера спектакля «Барто пожаловать». Эта постановка имеет возрастной рейтинг 0+ и рассчитана на самого маленького зрителя

Это интерактивный спектакль–игра по стихам известной детской поэтессы Агнии Барто. Все произведения Барто можно смело считать классикой детской литературы – в них есть что-то легкое, они поучительны, понятны всем. Эти стихотворения знают современные дети, их мамы и папы, бабушки и дедушки, и даже прабабушки с прадедушками. Благодаря простому детскому языку четверостишия хорошо слушаются и очень легко запоминаются малышами. Годы проходят, а про качающегося бычка все помнят, легко цитируют стишок про Таню с ее мячиком, и даже плачущий зайка остался в памяти.

Как сообщает региональное Министерство культуры, над спектаклем работали режиссер Светлана Озерская и художник Андрей Запорожский, знакомые мурманскому зрителю по спектаклю «Дюймовочка», а также художник по свету Анастасия Кузнецова.

В постановке заняты актриса Валерия Песнева, работающая в театре с 2018 года, а также молодые актеры Александра Иванова и Николай Мирошниченко. Для молодых артистов это дебютный спектакль на сцене Мурманского театра кукол. Напомним, что ребята присоединились к труппе театра в сентябре этого года. Александра и Николай – выпускники Екатеринбургского государственного театрального института по специальности «Артист театра кукол».