Юных северян приглашают на семинар «Генерация идей»

В Центре «Мой бизнес» состоится семинар «Генерация идей» для мурманских школьников и студентов 14-17 лет.

Участники узнают, как монетизировать своё хобби, познакомятся с форматом «мозгового штурма», поработают в команде и освоят различные формы проработки пути от идеи до её реализации.

Мероприятие пройдет 28 сентября с 17.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес».

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru