Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России

5 февраля в 12.30 Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится познавательная тематическая программа «Будем жить в единстве дружном».

Центр развития кинопроизводства Мурманской области и продюсерский центр «Северный характер» подготовили для юных северян увлекательную программу кинопоказов.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, во время кинопоказа посетители смогут увидеть мультфильм «Дети Арктики» (0+) — история о путешествии героев по тундре; короткометражный фильм «Куда подальше» (12+) — приключения столичного блогера в заполярной тундре.

Участники мероприятия смогут принять участие в программе «Дружба по рецепту» (6+) — два выпуска, где журналисты готовят национальные блюда и узнают о традициях народов Мурманской области.

А ещё школьники узнают, какие фильмы снимали и какие кинопроекты реализовывались в прошлом году в нашем регионе. Также гости смогут посетить выставку тематических изданий из фондов научной библиотеки.

Вход свободный.

