Мурманская область. Арктика (16+)21.07.25 18:00
Юных северян приглашают принять участие в Фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения»
Главное управление МЧС России по Мурманской области приглашает юных северян присоединиться к Всероссийскому героико-патриотическому фестивалю детского и юношеского творчества «Звезда спасения».
В этом году работы принимаются по двум направлениям: МЧС России 35 лет: «Мужество – Честь – Спасение»; Чернобыль: память в наших сердцах. 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС; Спасатель будущего – какой он?
Возраст участников - 10-17 лет. Фестиваль включает конкурсы изобразительного, литературного, музыкального, хореографического и сценического творчества.
Заявки, согласия родителя/законного представителя и работы принимаются в электронном виде до 30 сентября 2025 года на go@51.mchs.gov.ru.
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