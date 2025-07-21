Юных северян приглашают принять участие в Фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения»

Главное управление МЧС России по Мурманской области приглашает юных северян присоединиться к Всероссийскому героико-патриотическому фестивалю детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

В этом году работы принимаются по двум направлениям: МЧС России 35 лет: «Мужество – Честь – Спасение»; Чернобыль: память в наших сердцах. 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС; Спасатель будущего – какой он?

Возраст участников - 10-17 лет. Фестиваль включает конкурсы изобразительного, литературного, музыкального, хореографического и сценического творчества.

Заявки, согласия родителя/законного представителя и работы принимаются в электронном виде до 30 сентября 2025 года на go@51.mchs.gov.ru.