Юных северян приглашают принять участие в фестивале экологического кино

В октябре в Ленинградской области пройдёт десятый, юбилейный фестиваль «День детского экологического кино в России».

Цель фестиваля – экологическое просвещение и воспитание подрастающего поколения. Дети и подростки участвуют в создании киноработ, анализируют их и понимают всю необходимость и важность сохранения окружающей среды. Во время проведения Дня детского экологического кино России традиционно проходят показы конкурсных работ, созданных детскими и подростковыми студиями в российских регионах. В работе фестивального Дня принимают участие делегации ребят учебных заведений региона, Российской Федерации, работает детское жюри.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, с 2014 года организаторы прилагают множество усилий для проведения фестивального дня и поддержания высокого уровня оценки творческих работ. В этом году в конкурсе могут принимать участие детские и юношеские киностудии, школьные фото-видео кружки и работы самостоятельных авторов в возрасте не старше 16 лет. К рассмотрению принимаются анимационные, документальные, игровые и научно-популярные фильмы природоохранной тематики, а также экологическая социальная реклама.

Узнать подробности и подать заявку для участия в фестивале можно в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru