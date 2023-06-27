Юных северян приглашают принять участие в культурно-историческом конкурсе «История Севастополя в лицах»

Стартовал новый проект «Галерея культурно-исторической славы Севастополя: к 240-летию патриотической столицы России». Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив и продолжает тему патриотического воспитания через вовлечение российской молодежи в креативное изучение истории Отечества.

Цель проекта - создание уникальной цифровой галереи, составленной из работ победителей конкурса (картины, рисунки, фотографии, презентации).

Организаторы приглашают школьников 14-18 лет принять участие в создании виртуальной галереи, создав работы по номинациям конкурса, позволяющим вовлечь молодежь в орбиту интереса к героической истории города, формировать любовь к городу, его прошлому, настоящему и будущему через судьбы реальных людей, исторических личностей, деятелей культуры, прославивших город; семейные истории, связанные с городом; собственное видение молодежи будущего Севастополя.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, для участия в конкурсе необходимо до 1 августа 2023 года зарегистрироваться на сайте проекта, а до 10 сентября - отправить свою работу, включая видеовизитку.

Подробная информация на сайте конкурса.

Фото: https://gov-murman.ru