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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.22 08:45

Юных северян приглашают принять участие в областном конкурсе чтецов

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой стартовал XV  Областной конкурс чтецов, который проводится в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.

«2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов России. Наша Родина – это Россия, это дом, в котором мы живём, это место, где ты родился и вырос. У нас большая и многонациональная страна. У каждого края свои уникальные обычаи и традиции, которые важно сохранить и сделать так, чтобы о них знало как можно больше людей», - отмечают организаторы конкурса.

К участию приглашаются дети до 18 лет включительно, их родители и специалисты образовательных учреждений города Мурманска и Мурманской области. На конкурс принимаются видео с записью поэтических произведений на заданную тему, принадлежащих как  известным, так и начинающим авторам о России, дружбе народов, народных традициях.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля, положение о проведении конкурса и заявку на участие можно найти на сайте библиотеки по ссылке.

Публикация общих итогов конкурса состоится 16 мая. Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте библиотеки и в группе конкурса «ВКонтакте».

 

 

 

Фото: https://vk.com/konkyrs51?z=video-158074305_456239054%2Fvideos-158074305%2Fpl_-158074305_-2

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