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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.24 17:30

Юных северян приглашают принять участие в олимпиаде стандартов

Заполярные школьники в возрасте от 13 до 18 лет могут принять участие в международной олимпиаде стандартов в рамках проекта «Метрологический образовательный кластер Росстандарта».

Основными целями и задачами олимпиады являются повышение осведомленности общественности о важности стандартизации для качественной, комфортной и безопасной жизни, выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.

Отборочный этап олимпиады проводится до 17 марта. Финал национального этапа будет проведён в мае текущего года.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, принять участие может любой учащийся от 13 до 18 лет. Для этого необходимо заполнить анкету, написать эссе на тему «Для чего нужны стандарты?» и направить на электронный адрес: olymp@rst.gov.ru.

По итогам финального этапа олимпиады будут отобраны участники – команда, которая представит РФ на международной молодёжной олимпиаде стандартов.

Подать заявку на участие, а также узнать более подробную информацию можно на сайте олимпиады.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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