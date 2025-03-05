Юных северян приглашают принять участие в региональном этапе IV Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2025»

Начинается приём конкурсных работ для участия в региональном этапе IV Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2025». Масштабное экологическое событие ежегодно проводит Фонд защиты окружающей среды «Экофон». Принять участие могут дети и подростки от 3 до 17 лет (индивидуально или в составе команды) из всех регионов Российской Федерации, а также из других стран.

Конкурс проходит по номинациям:

«Экобезопасность» – конкурс проектных и научно-исследовательских работ;

«Очистим берега!» – конкурс командных проектов по очистке водоёмов;

«Изменение климата глазами детей» – конкурс рисунков;

«Экоблогер» – конкурс репортажей об экологических проблемах;

«ЭкоМода» – конкурс коллекций моделей одежды из вторсырья и отходов;

«ЭкоЮннаты» – конкурс лучшей практики экологического волонтёрства;

«ЭкоПоделки» – конкурс арт-объектов из вторсырья и отходов.

Задачей форума является воспитание экологически ответственного поколения с активной жизненной позицией по отношению к окружающей среде. Вовлечение подрастающего поколения в природоохранную деятельность формирует у них профессиональную ориентацию и гражданскую позицию.

Форум традиционно проходит в несколько этапов и завершится торжественным награждением в Москве.

Приём заявок продолжится до 7 июля 2025 года. Участие бесплатное.

Ознакомиться с положением и скачать шаблон заявки для участия можно на сайте форума.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/