Юных северян приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

Учеников 9-11 классов приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги».

Интерактивные задания помогут школьникам оценить дорожную грамотность и разобраться, как вести себя, передвигаясь пешком, на общественном транспорте, велосипеде или самокате. Ситуации адаптированы под городскую среду: ребятам предстоит проверить знание ПДД на сложных перекрестках, во дворах и парках.

Для участия нужно зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Соревнование проходит до 20 ноября включительно при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, 1 ноября уже прошёл всероссийский открытый урок с участием представителей Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России и Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. Запись доступна на сайте олимпиады.



Фото: https://gov-murman.ru