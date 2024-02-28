Юных северян приглашают присоединиться к «Зарнице 2.0»

Дан старт всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Участниками проекта могут стать дети и подростки Мурманской области от 8 до 17 лет.

Игра представляет собой цикл образовательных и спортивных мероприятий, цель которых – развить у школьников чувство гордости за свою страну, сформировать навыки оказания первой помощи, выживания в дикой природе, работы с киберугрозами, управления наземными и воздушными беспилотными системами. Ребят ждут захватывающие испытания, разработанные с учётом современных вызовов и новейших технологий и основанные на принципах легендарной игры «Зарница», а также культурно-воспитательные мероприятия на каждом из этапов: выставки, лекции и др.

«Проведение традиционной «Зарницы» в новом высокотехнологичном формате позволит привлечь в текущем году более 3 млн участников. Мы создаём единую систему игры, адаптированную к разным возрастам и физическим возможностям. Это даст возможность включиться в реализацию проекта практически всем школам, профессиональным образовательным организациям и вузам. «Зарница 2.0» «Движения Первых» станет важным элементом единой системы патриотического воспитания юных граждан нашей страны», – рассказал председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Ребята примут участие в командных и индивидуальных испытаниях, которые отвечают современным вызовам. Так, они попробуют свои силы и покажут навыки по кибербезопасности, оборудованию и маскировке позиций, тактической медицине, военной журналистике, огневой подготовке, пожарной эстафете, основам выживания в дикой природе, и в состязании операторов БПЛА. Кроме того, участники пройдут состязания на знание отечественной истории и основ государственности, а также смотр строя и песни.

Всероссийская игра пройдёт в несколько этапов. В отборочном, школьном этапе примут участие миллионы ребят. Далее состоятся муниципальный, региональный, окружной этапы и финал. Рейтинг отрядов будет формироваться по результатам отрядных состязаний и индивидуальных испытаний.

Отборочный этап продлится до апреля. Для участия необходимо сформировать не менее двух отрядов из 10 человек, принадлежащих к одной возрастной категории. Присоединиться к игре могут как мальчики, так и девочки. Более того, организаторы рекомендуют включать в отряд не менее двух девочек. В каждом отряде выбирается командир. Наставником отряда может стать педагог или законный представитель одного из школьников.

Участники младше 18 лет будут зарегистрированы как «боец», участники старше 18 лет – как «наставник». В зависимости от роли пользователю будет предложена анкета для заполнения. «Наставник» также может создавать отряд и приглашать в него «бойцов».

Испытания первого этапа будут зависеть от возраста участников. Например, среднюю и старшую группы ждут строевая и спортивная подготовка, общевойсковая грамотность, испытания на знание отечественной истории, оказание первой помощи. А младшая группа примет участие в смотре строя и песни, викторине «Герои в форме», спортивной игре «Снайпер» и маршрутной игре «Зарница 2.0».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всероссийский финал игры пройдёт в сентября 2024 года и объединит 640 лучших бойцов. Ребята пройдут обучение и примут участие в испытаниях по условно военным специальностям. Школьники в возрасте 11–13 лет сразятся в военно-тактической игре на местности, а старшую возрастную группу 14–17 лет ждёт большая военно-тактическая игра. Финалисты «Зарницы 2.0» продолжат участие в проектах «Движения Первых», а взрослые участники смогут пройти обучение в качестве будущих наставников.

Заполнить анкету на первый отборочный этап можно до 31 марта 2024 года на сайте зарница.будьвдвижении.рф.

Фото: https://gov-murman.ru