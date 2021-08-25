Юных северян приглашают стать участниками всероссийского конкурса детских технологических проектов «SK Kids Challenge»

Региональное Министерство образования и науки сообщает о старте приёма работ на всероссийский конкурс детских технологических проектов «SK Kids Challenge». Цель конкурса – мотивировать детей на создание инновационных решений, предоставить им шанс творчески реализоваться и презентовать свои идеи в сердце инновационной экосистемы страны – технопарке «Сколково».

Приём заявок на сайте https://kidschallenge.sk.ru/ продлится до 30 сентября 2021 года. В рамках конкурса дети смогут выбрать одно из технологических направлений, пройти бесплатные онлайн-мастер-классы от профильных экспертов и представить на суд жюри свой проект.

Среди номинаций – городское проектирование, медицина, космос, транспорт будущего и другие направления.

С 16 августа по 20 сентября пройдут онлайн-мастер-классы от профильных экспертов. Расписание опубликовано на официальном сайте.

С 1 по 14 октября жюри проведёт оценку работ и выделит по 3 лучших проекта в каждом направлении. 15 октября будут объявлены результаты.

22 октября финалистов пригласят в технопарк «Сколково» на официальную церемонию награждения, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.