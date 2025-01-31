Юных северян приглашают в команду Детского лыжного марафона, который пройдёт в рамках юбилейного 90-го Праздника Севера

Детское мероприятие традиционно открывает Мурманский лыжный марафон и запланировано 30 марта. Организаторы праздника предполагают, что 300 маленьких спортсменов преодолеют дистанцию в 600 метров.

К участию приглашают ребят 2016-2020 годов рождения. Занятия с ними будут проводить по субботам и воскресеньям опытные тренеры. В ближайшие выходные, 1 и 2 февраля состоится первая тренировка.

Начало тренировок в 12.50, сбор у центрального входа в административно-судейский корпус в мурманской Долине Уюта.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457317000%2F222b44a224a00ef746