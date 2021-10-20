Юных северян приглашают в «Школу юного музейщика»

В Мурманском областном художественном музее стартовал набор участников проекта «Школа юного музейщика». Проект, рассчитанный на учеников 8-11-х классов, уже много лет успешно реализуется в музее.

Работа «Школы» направлена на приобщения школьников к музееведческой науке и к мировой художественной культуре через музееведение, знакомство с направлениями деятельности музея и приобретение практических навыков работы с музейными предметами. В рамках программы ребята смогут раскрыть свои творческие способности, приобщившись к изобразительному искусству, познакомиться с фондами музея и научиться самостоятельно проводить экскурсии по музейным выставкам.

Занятия в школе будут проводиться еженедельно, посещение бесплатное. Продолжительность обучения – 2 года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в течение этого времени для школьников будут организованы занятия по авторской программе, разработанной сотрудниками Мурманского областного художественного музея – лекции по истории искусств и музееведению, увлекательные экскурсии, просмотры фильмов, дискуссии и мастер-классы.

Получить информацию о проекте и подать заявку на участие можно по телефонам: (8152) 99-43-57, 99-43-58.