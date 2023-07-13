Юным мурманчанам рассказали о правилах поведения на водоёмах

Сегодня в Мурманске на лодочной станции Семёновского озера для воспитанников оздоровительных лагерей при школе №5 и школе №34 прошло профилактическое занятие по безопасности на воде.

В нём приняли участие представители Мурманского областного отделения Всероссийского общества спасения на водах, отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Мурманска и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Мурманской области и Аварийно-спасательного отряда города Мурманска.

Как сообщает администрация города Мурманска, специалисты рассказали ребятам, как нужно вести себя на водоёмах, и продемонстрировали основные спасательные средства. Юные мурманчане узнали, как правильно ими пользоваться и примерили на себя спасательные жилеты. Также детям вручили красочные памятки.

В завершении встречи сотрудники государственного пожарного надзора напомнили участникам мероприятия о правилах поведения в лесу в пожароопасный сезон.

Подарком для ребят стало катание на моторной лодке по Семёновскому озеру.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25340&page=1