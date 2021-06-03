Юным мурманчанам вручили главный документ

Сегодня в Мурманске в преддверии государственного праздника – День России состоялась акция «Мы – граждане России!». В торжественной обстановке 12 молодых мурманчан, достигшие 14-летнего возраста, получили паспорта граждан Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие руководители областного центра.

– Важно накануне государственного праздника ещё раз поговорить с детьми, которые получают паспорт, о том, что такое быть гражданином, иметь права и обязанности, какие возможности пред ними открываются при получении этого документа, – прокомментировал Евгений Никора. – Это событие – один из маркеров выхода во взрослую жизнь.

Участие в мероприятии приняли юноши и девушки, имеющие высокие достижения в учебе, спорте и искусстве, общественной деятельности.

Теперь ребята стали полноправными гражданами своей страны, хотя пока ещё и не совсем взрослые. Им пожелали дальнейших успехов, а главное – сохранять активную жизненную позицию.