Юным пациентам Мурманской областной детской больницы переданы первые «награды за храбрость»

Депутаты областной Думы, представители бизнес-сообщества, образовательных учреждений региона с волонтёрами-медиками привезли первые коробки «храбрости» для юных северян, которые проходят лечение.

– Эту социальную акцию отличает мощный объединяющий эффект. Очень радует, что с каждым годом увеличивается количество партнёров, – отметила Ирина Просоленко, депутат олдумы. – Сегодня, во Всемирный день ребёнка, вместе с представителями различных организаций мы привезли подарки для пациентов четырёх отделений Мурманской областной детской больницы. Это наборы для творчества, раскраски, настольные и развивающие игры, фломастеры, карандаши, конструкторы, машинки, пазлы и многое другое. Всего 28 наименований! Надеюсь, наши «награды» помогут ребятам легче переносить лечебные процедуры. Призываю земляков делать добро! Подарим улыбку и поддержку детям вместе!

Мурманская область в шестой раз поддержала Всероссийскую акцию «Коробка храбрости». О её старте в регионе в понедельник, 18 ноября, объявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. К 20 ноября партнёры акции собрали для юных пациентов медицинских учреждений региона более полутора тысяч призов «за храбрость». Акция официально продлится до 5 декабря. В ней может принять участие любой желающий.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31247/