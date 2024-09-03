Юный апатитчанин стал победителем всероссийской культурной акции «Семейные традиции»

Ученик апатитской школы №5 Дмитрий Поспелов стал одним из победителей масштабной всероссийской акции в рамках проекта «Семейные традиции».

В ходе акции «Семейные традиции» школьники разных возрастов записывали семейные видеоролики, в которых демонстрировали многообразие культур, традиций России. Ребята исполняли национальные песни и танцы, играли на музыкальных инструментах народов России, делились семейными рецептами, рассказывали о традиционных ремеслах.

В номинации «Традиционная кухня» Дмитрий представил семейный видеоролик «Печём калитки». Многие поколения семьи Дмитрия жили у Белого моря. Тема была выбрана не случайно: калитки – традиционное блюдо поморской кухни и любимое лакомство семьи юного северянина. В видео Поспеловы делятся рецептом выпечки.

Акция объединила посредством творчества более 3200 семей со всей России. Победителей наградят сертификатами на полезные туры по регионам от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Они отправятся в поездки вместе с взрослыми сопровождающими. В турах победители смогут по-новому взглянуть на Россию, расширить своё представление об истории, наследии и достижениях нашей страны.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, акция прошла в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», который реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/