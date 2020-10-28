Юный «Экопатруль» готовят в Мурманске при поддержке АО «ММТП»

На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» начались занятия в объединении «Экопатруль». Программа реализуется при поддержке Мурманского морского торгового порта, Мурманского государственного технического университета (МГТУ), Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На данный момент в «Экопатруле» обучаются 11 ребят из Мурманска в возрасте от 13 до 18 лет. Первое занятие было посвящено мониторингу состояния атмосферы. Оно прошло под руководством учителя биологии, эксперта Фонда технологической поддержки образования «Навигатор образовательных технологий» Ивана Смирнова. Ребята смогли сами при помощи цифрового датчика концентрации пыли измерить концентрацию ультра- и тонкодисперсных частиц в воздухе. Для этого были выбраны три точки: в помещениях центра «Лапландия», на берегу Семёновского озера и на остановке общественного транспорта «Улица Юрия Гагарина». Как отмечают исследователи, на остановке были зафиксированы наиболее высокие показатели.

Сейчас учащиеся разработали темы будущих исследований в области экологического контроля и начали осваивать модуль «Почва» в МГТУ. А к концу программы они подготовят собственные экологически проекты и проведут научные исследования вместе со своими наставниками.

«Занятия в объединении «Экопатруль» - это отличная возможность для ребят выявить и развить свои таланты, а также научиться бережно относиться к окружающей среде. В Мурманском морском торговом порту вопросам экологии уделяется особое внимание», - рассказывает начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Напомним, градообразующее предприятие регулярно участвует в акциях по озеленению города Мурманска, ежегодно на промышленных площадках предприятия высаживают хвойные и лиственные деревья в рамках масштабной экологической программы АО «ММТП». Помимо этого, Мурманский морской торговый порт помогает после зимнего период убирать городские улицы от накопившегося за зиму песка при помощи Мобильных вакуумных погрузчиков. Также в 2020 году специалисты Мурманского филиала Русского Регистра признали соответствие системы экологического менеджмента требованиям стандарта ISO 14001:2015 и отметили положительную динамику в реализации запланированной предприятием экологической программы.