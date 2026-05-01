Юный мончегорец представит Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Детская Новая волна»

Солист ансамбля «Фортуна» Мончегорского городского центра культуры Владимир Журавлев стал финалистом Всероссийского вокального конкурса «Детская Новая волна». В свои 9 лет Володя успешно преодолел четыре этапа состязания в Санкт-Петербурге и Москве, обошёл более 1100 участников со всей России. Подготовиться мальчику помогала руководитель «Фортуны», педагог Ульяна Соколова.

«Детская Новая волна-2026» — это масштабный конкурс для вокалистов 9–13 лет. Уже 18 лет он открывает для всей страны новые имена и помогает способным детям громко заявить о себе.

Жюри, в составе которого известный композитор и продюсер Игорь Крутой, отметило харизму, уникальный тембр и профессионализм Вовы. Теперь маленький артист выступит в финале творческого соревнования, который состоится 20 мая в Москве. Запись концерта выйдет 1 июня на федеральном телеканале «НТВ».

Vk.com/murmanculture приглашает северян поддержать нашего земляка в онлайн-голосовании в группе «Детская Новая волна».

Успех Владимира — ещё одно подтверждение того, что в Кольском Заполярье растут настоящие таланты. В регионе для этого созданы все условия: правительство Мурманской области и администрации муниципалитетов уделяют большое внимание поддержке юных дарований. Создание условий для развития творческих способностей детей — одна из важнейших задач народной программы «На Севере — жить!».

