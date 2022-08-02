Юный мурманчанин – в числе победителей федерального конкурса «Молодые дарования России – 2022»

Воспитанник Детской театральной школы Мурманска Даниил Блюденов вошёл в число победителей конкурса «Молодые дарования России – 2022». Пройдя несколько отборочных туров, юный мурманчанин стал лучшим в номинации «Театральное искусство, цирковое искусство».

В Детской театральной школе Даниил обучается с 2015 года. Активный участник всех творческих проектов, он демонстрирует талант в различных направлениях художественного творчества: хореографии, вокальном и актерском мастерстве. Это подтверждается его победами на международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах. Весомый вклад в победу северянина в престижном конкурсе внесли и педагоги Детской театральной школы по актёрскому мастерству и сценический речи, хореографии и вокалу.

Как сообщает региональное Министерство культуры, всего после второго тура в финал прошло более 1000 человек. Мурманскую область в различных номинациях конкурса представили 10 участников из Мурманска, Колы, Кировска, Апатитов, Полярного и Североморска. Многие из них – призеры в номинациях исполнительского искусства игры на фортепиано, оркестровых духовых и ударных, а также народных инструментах.

«Молодые дарования России – 2022» – один из самых престижных профессиональных Всероссийских конкурсов, его учредителем является Министерство культуры РФ. Участие в конкурсе принимает несколько тысяч талантливых ребят в возрасте от 13 до 19 лет со всей страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/