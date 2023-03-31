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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.23 13:30

Юный мурманчанин — в числе призёров Всероссийской конференции «Старт в инновации»

В Долгопрудном Московской области на базе АНОО «Физтех-лицей им.П.Л. Капицы» и Московского физико-технического института состоялся Финальный этап Всероссийской конференции и олимпиады «Старт в инновации».

В конференции приняли участие более 1200 школьников из 79 регионов России и трех союзных государств. Для участников была подготовлена интересная деловая программа: мастер-классы и образовательные квесты от преподавателей МФТИ, а также экскурсия на Физтех-фабрику.

Мурманскую область представляли обучающиеся детского технопарка «Кванториум» Александр Нагорняк и Анна Шинкарук. Мурманчане прошли в финал, успешно справившись с отборочным и дистанционным региональными этапами конкурса, а также представили исследовательский проект «Влияние диеты из различных видов пластика на развитие личинок Zophobasmorio» в предметной секции «Живые системы».

В условиях жесточайшей конкуренции с более старшими участниками Александр успешно защитил проект, занявший по итогам конференции третье место. Научными руководителями талантливого юноши выступают Елена Глазунова и Нина Соколан.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, торжественное открытие Мурманского детского технопарка «Кванториум», созданного на базе центра дополнительного образования «Лапландия» в рамках национального проекта «Образование», прошло в 2017 году. Важным итогом 2022 года в реализации нацпроекта стало создание современного технопарка «Кванториум» на базе лицея №1 в Североморске. На эти цели из федерального бюджета было направлено 25,6 млн рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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