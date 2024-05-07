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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.24 15:30

Юный северянин отличился в битве роботов на фестивале образовательной робототехники

Воспитанник детского технопарка «Кванториум-51» Святослав Семчук стал призёром X Всероссийского фестиваля образовательной робототехники «Стриж».

Фестиваль проходил с 4 по 5 мая в Самарской области. Ежегодно он объединяет сотни талантливых школьников со всей страны, занимающихся робототехникой и БПЛА. В этом году в нём участвовало более 200 детей из 20 регионов России. Ребята соревновались в шести номинациях, включая битву роботов, прохождение полосы препятствий, автономное и ручное управление дронами.

Святослав Семчук, воспитанник детского технопарка «Кванториум-51», успешно прошёл все отборочные испытания и в суперфинале занял 3-е место по направлению «Битва роботов». Наставник Святослава – педагог дополнительного образования центра «Лапландия» Вадим Кулага.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, детский технопарк «Кванториум-51» вошёл в пятерку лучших «Кванториумов» России по итогам 2023 года по итогам мониторинга Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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