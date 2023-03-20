Мурманская область. Арктика (16+)20.03.23 15:00
Юный северянин Родион Москалев стал победителем первенства СЗФО по кикбоксингу в дисциплинах «лайт-контакт», «сольные композиции»
Родион – воспитанник объединения «Кикбоксинг» центра образования «Лапландия», тренер – Егор Головченко. Спортсмен входит в состав сборной команды региона. В Череповце он провёл 3 боя, заняв по результатам спаррингов первое место.
Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в соревнованиях в Череповце участвовали более 170 спортсменов из Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Архангельской областей, а также из Республики Коми и Калининграда. Всего в соревновательные дни прошло более 200 поединков.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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