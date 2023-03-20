Юный северянин Родион Москалев стал победителем первенства СЗФО по кикбоксингу в дисциплинах «лайт-контакт», «сольные композиции»

Родион – воспитанник объединения «Кикбоксинг» центра образования «Лапландия», тренер – Егор Головченко. Спортсмен входит в состав сборной команды региона. В Череповце он провёл 3 боя, заняв по результатам спаррингов первое место.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в соревнованиях в Череповце участвовали более 170 спортсменов из Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Архангельской областей, а также из Республики Коми и Калининграда. Всего в соревновательные дни прошло более 200 поединков.

Фото: https://gov-murman.ru