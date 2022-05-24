«Юридическая клиника МАГУ» оказывает бесплатную правовую помощь прибывшим в регион с территории Украины, ДНР, ЛНР

«Юридическая клиника МАГУ» оказывает бесплатную правовую помощь гражданам, прибывшим в регион с территории Украины, ДНР, ЛНР. В отсутствии знания российского законодательства, полномочий органов власти различного уровня, такие лица нуждаются в правовой поддержке по различным вопросам, связанным с их статусом.

«Мы консультируем по вопросам, которые касаются порядка оформления статуса беженца и вынужденного переселенца, — рассказала Майя Панкратова, руководитель «Юридической клиники МАГУ», кандидат юридических наук, доцент. — Наши студенты-юристы работают совместно с сотрудниками областной прокуратуры и Минюста. Таким образом они не только оттачивают профессиональные компетенции, но оказывают бесплатную юридическую помощь нуждающимся людям».

«Юридическая клиника» является структурным подразделением Социально-гуманитарного института МАГУ и базой для проведения практической стажировки студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». Студенты совместно с преподавателями кафедры юриспруденции, сотрудниками прокуратуры, областного Минюста и профильных ведомств оказывают бесплатную юридическую помощь, которая включает консультирование в устной и письменной формах, составление жалоб, заявлений, ходатайств и других документов правового характера. Консультирование граждан в рамках «Юридической клиники» осуществляется по вопросам гражданского, семейного, трудового, жилищного, наследственного и других отраслей права, если это соответствует образовательным целям.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ознакомиться с графиком работы Юридической клиники МАГУ можно на сайте университета.

Фото: https://vk.com/wall-32978_22485?z=photo-32978_457251967%2Falbum-32978_00%2Frev