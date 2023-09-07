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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.23 09:30

Юридические лица и индивидуальные предприниматели Приморского района Запорожской области смогут получать гранты из бюджета Мурманской области

Подписано постановление правительства Мурманской области «О мерах поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность на территории Приморского района Запорожской области».

Данная мера поддержки разработана в целях реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели Приморского района могут получить гранты из бюджета Мурманской области на реализацию мероприятий по следующим направлениям: 

1. Гранты на реализацию проектов (программ), направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, защиту прав национальных меньшинств, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, противодействие идеологии экстремизма и терроризма на территории Приморского района Запорожской области. 

2. Гранты на реализацию проектов в области культуры и искусства; на реализацию проектов по организации деятельности клубных формирований и любительских объединений. 

3. Гранты на реализацию социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта на организацию физкультурной работы среди всех групп и категорий населения.

4. Гранты на содействие развитию ИТ – отрасли по направлению «Разработка программного обеспечения».

5. Гранты на реализацию социально значимых проектов в сфере молодёжной политики для реализации проекта (программы) по направлениям:

- социально значимые молодёжные инициативы;

- профилактика негативных явлений в молодёжной среде;

- патриотическое воспитание (в том числе создание военно-патриотических клубов);

- развитие добровольческого движения. 

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, размер средств, направляемых для оказания поддержки таким юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составляет не менее 15% от общего объёма денежных средств, выделенных на аналогичное мероприятие, предусмотренное государственной программой Мурманской области, реализуемое на территории Мурманской области.

Порядок и условия предоставления грантов определены настоящим постановлением.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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