Юридические лица и индивидуальные предприниматели региона могут получить услуги Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в формате онлайн

Для этого необходимо иметь учётную запись на портале «Госуслуги».

В настоящее время северянам доступны 8 видов услуг регионального министерства. Среди них:

- оформление, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок;

- заявка на проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием;

- разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковым такси.

Прямая ссылка на перечень услуг министерства.