Юрист hh.ru: что нужно знать каждому самозанятому в СЗФО

В связи с подобным ростом спроса на самозанятых у работодателей и интересом данной формы занятости у соискателей эксперты hh.ru подготовили рекомендации, которые должен знать каждый, кто хочет получить статус и зарабатывать деньги как самозанятый.

Онлайн-ресурс по поиску работы и сотрудников hh.ru подготовил комментарии юриста относительно особенностей трудовых отношений и прав самозанятых граждан.

Самозанятые востребованы?

«Самозанятость – одна из популярных форм занятости сегодня в России. Аналитика рынка труда свидетельствует, что за 11 месяцев 2024 года российские компании в более чем 216 тысяч вакансий на hh.ru указали, что готовы сотрудничать с самозанятыми и предложили им проектную деятельность. По сравнению с 2023 годом число таких предложений в целом по стране выросло сразу на 28%. В регионах СЗФО лидером по доле таких вакансий, традиционно остается Петербург (почти 20 тысяч предложений с начала года от компаний). Северная столица занимает II место в РФ по спросу на самозанятых. Между тем сильнее всего в СЗФО спрос на самозанятых год к году вырос у работодателей из Вологодской области (+75% вакансий). В Петербурге спрос на самозанятых увеличился на 36% год к году. Примечательно, что в Ленобласти, спрос на самозанятых, наоборот немного упал (-3% новых предложений для них)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru ЦФО, СЗФО (наглядно на диаграмме 1).

При этом с точки зрения дохода в СЗФО выгодней всего быть самозанятым, судя по данным зарплат, указанных в вакансиях, сейчас в Ленобласти. Здесь работодатели в среднем готовы платить за работу над проектами самозанятым почти 90 тысяч рублей. В Петербурге самозанятый сейчас в среднем может заработать более 86,6 тысячи рублей.

А вот в целом по стране самые высокие заработки самозанятые могут получить в Москве (в среднем более 100 тысяч рублей), Московской обл. (99,7 тысячи), а также в ЯНАО (91,8 тысячи рублей) (наглядно на диаграмме 2).

В связи с подобным ростом спроса на самозанятых у работодателей и интересом данной формы занятости у соискателей эксперты hh.ru подготовили рекомендации, которые должен знать каждый, кто хочет получить статус и зарабатывать деньги как самозанятый.

Алексей Борисенко, hh.ru, юрист практики по работе с контрагентами и HR-процедурами

Что делать, если при трудоустройстве работодатель просит оформиться как самозанятый?

В первую очередь, важно понимать, что заставить оформить самозанятость и работать в таком налоговом режиме никто не может. Конечное решение о том, чтобы принять предложение работодателя о сотрудничестве в таком качестве или отказаться остаётся за соискателем.

Самозанятый не может вступить именно в трудовые правоотношения с работодателем, поэтому здесь и далее «работодатель» будет взято в кавычки. Принимая это решение, стоит взвесить привлекательность предлагаемой работы и последствия сотрудничества в качестве самозанятого.

Если работа привлекательна, но не настолько, чтобы отказаться от трудовых и иных гарантий, то можно, например, открыто поговорить с «работодателем» о его рисках подмены фактических трудовых отношений гражданско-правовыми (ГПХ).

Такими рисками «работодателя» могут быть, например: административные штрафы за нарушение требований нормативных правовых актов о труде, доначисления НДФЛ и обязательных страховых взносов, штрафы за просрочку уплаты налогов и взносов, принудительное трудоустройство самозанятого в штат в случае переквалификации договора ГПХ в трудовой.

Что нужно знать сотруднику, если он соглашается с трудоустройством в качестве самозанятого?

Если соискатель принимает решение в пользу самозанятости, то прежде всего нужно иметь в виду следующее:

1. Самозанятый - плательщик налога на профессиональный доход (НПД) и обязан в подтверждение получения денег за свои товары или услуги выдать заказчику чек. Это можно сделать в «личном кабинете» приложения ФНС России «Мой Налог», добавив новую продажу.

2. Следует внимательно относится к своевременной выдаче чеков, в противном случае самозанятому грозит штраф – 20% от суммы расчёта, а за повторное нарушение (в течение 6 месяцев) на всю сумму расчёта.

3. По смыслу ТК РФ самозанятый не является работником и вступает с «работодателем» в гражданские правоотношения Исполнитель – Заказчик. Такие отношения подразумевают разовое эпизодическое выполнение заказов, а не постоянную работу по профессии. Это значит, что к ним не применяются нормы ТК РФ пока не будет установлено, что отношения носили именно трудовой характер. Соответственно, самозанятый не может рассчитывать на такие гарантии ТК РФ как:

• оплачиваемые больничные и отпуска,

• накопление пенсионного стажа,

• периодическую выплату заработной платы 2 раза в месяц,

• оплату простоя, в котором виноват работодатель,

• защита от необоснованного увольнения.

Относительно увольнения, нужно иметь в виду, что с самозанятым заказчик в силу ГК РФ может прекратить отношения в любой момент по своему желанию, при этом работодатель по ТК РФ связан ограниченным количеством оснований для прекращения трудового договора по своей инициативе.

Также самозанятый теряет и иные права, не предусмотренные ТК РФ, например, право на налоговый вычет, так как не является плательщиком НДФЛ.