Юрист hh.ru объяснил, кому положен сокращенный рабочий день перед праздником 12 июня

В преддверии короткой рабочей недели юрист ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Александр Кузнецов пояснил, кому положен сокращенный рабочий день накануне Дня России 12 июня и как это отразится на выплатах зарплаты.

По словам Александра Кузнецова, эксперта трудового права, юриста hh.ru, сокращение предпраздничного рабочего дня — это общая норма, действующая для всех, у кого заключен трудовой договор. Исключение — сотрудники непрерывных производств и экстренных служб (например, дежурный медперсонал или рабочие заводов). Если обычный офисный сотрудник уйдёт в пятницу перед праздником домой на час раньше, то дежурная смена отработает день полностью, так как остановить процесс нельзя.

Юрист hh.ru подчеркнул, что работодатель обязан накануне праздника уменьшить продолжительность рабочего времени на один час — это прямо следует из статьи 95 Трудового кодекса РФ. Важно, чтобы короткий день приходился непосредственно на дату перед нерабочим праздником. Например, если праздничный день выпадает на субботу, то рабочий день в пятницу сокращается на час. Однако если праздник переносится и официально отмечается в понедельник, то предыдущая пятница не считается предпраздничной и режим работы не меняется. В этом году в четверг, 11 июня, будет сокращенный предпраздничный рабочий день.

Если работодатель отказывается предоставить короткий рабочий день, сотрудник может обратиться в территориальную Государственную инспекцию труда (Роструд) или в прокуратуру, а также подать иск в суд, требуя восстановления нарушенных прав и, при необходимости, взыскания компенсации морального вреда.

Юрист отметил, что нормы о предпраздничном сокращении распространяются и на удалённых сотрудников: для них продолжительность рабочего дня накануне праздника тоже уменьшается на один час в соответствии с Трудовым кодексом.

«Зарплата тех, кто работает на окладе или по дневной тарифной ставке, в случае наличия сокращенного предпраздничного дня не уменьшится. По итогам месяца они получат свою зарплату в полном объеме. Если работнику установлена почасовая оплата труда, то зарплата будет рассчитана исходя из фактически отработанных часов. Оплата сдельщикам осуществляется по объемам фактически произведенной продукции. Если работник в предпраздничный день работал полный рабочий день без учета сокращенной продолжительности, то дополнительный час работы сверх сокращенного рабочего времени будет оплачиваться по правилам о сверхурочной работе не менее чем в полуторном размере», — добавил Александр Кузнецов.