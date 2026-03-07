8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 ФевраляМужчины чаще всего поздравляют жён, женщины — матерей. Бюджеты на подарки к 8 Марта за год выросли
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.03.26 12:00

Юрист рассказал, какая зарплата полагается сотрудникам за выход на работу в ближайшие праздничные выходные в Мурманской области

В преддверии длинных праздничных выходных в начале марта и в мае многие мурманчане ищут способы подработки, чтобы получить дополнительный доход. Александр Кузнецов, юрист hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, объяснил, на какую зарплату могут рассчитывать сотрудники в таком случае и какие повышенные тарифы должны учитывать работодатели.

За последний месяц на hh.ru было размещено более 200 вакансий для подработки в Мурманской области. Причем все чаще компании готовы привлекать сотрудников не только в стандартные рабочие дни, но и в выходные и праздничные периоды, что позволяет соискателям гибко планировать свою занятость и увеличивать доход в случае необходимости.

При этом, если в январе предлагаемая медианная заработная плата в вакансиях с подработкой составляла 59000 рублей, то в феврале — уже 83600. За месяц предлагаемая сумма выросла на 42%. Максимально при частичной занятости за месяц можно заработать, судя по данным вакансий, 190000 рублей.

По словам Александра Кузнецова, юриста hh.ru по трудовому праву, стоит помнить, что в случае работы в праздничные дни заработная плата начисляется по повышенным тарифам — в двойном размере за фактически отработанные часы, если другое не предусмотрено коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя или трудовым договором. Но есть и некоторые нюансы.

«По общему правилу работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере. Однако по желанию сотрудника зарплата за этот день может быть обычной, в одинарном размере, но дополнительно работодатель предоставит ему еще один неоплачиваемый выходной. Право взять день отдыха вместо двойной оплаты — это решение работника, и оно не может быть навязано ему руководством», — пояснил Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву.

Важно помнить, что работодатель может привлекать сотрудников к работе в праздничные дни только по письменному согласию работника. И делать это можно в случае, когда необходимо выполнить непредвиденные и срочные задачи. Однако из этого правила есть исключения. Например, допускается вызов подчиненных на работу в праздничные дни без их согласия для предотвращения производственных аварий, устранения их последствий и других экстренных непредвиденных обстоятельств.

Особые правила действуют и в компаниях с непрерывным производственным процессом. Там сотрудник должен выйти на работу, если его график совпадает с праздничными днями, без какого-либо письменного согласия. Но в части оплаты и возможности предоставления дня отдыха действуют общие правила.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:15«Книжный клуб». Художественный фильм (16+)22:55Городские хроники (6+)23:10«Загадочные убийства Агаты Кристи-3». Художественный сериал, 10 серия (18+)
-PRO Деньги (16+)8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,05 рубля, доллара прибавил 96 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 и 10 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»