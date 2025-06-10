Юрист рассказал мурманчанам, что важно знать о трудоустройстве несовершеннолетних в летний период

Подработка на время летних каникул — отличное решение для школьника или студента. О том, что важно знать про трудоустройство несовершеннолетних, рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в «SuperJob».

С какого возраста подросток может официально устроиться на работу?

В соответствии со ст. 63 Трудового кодекса РФ, несовершеннолетний может заключить трудовой договор без каких-либо дополнительных условий начиная с 16 лет. Иными словами, если подростку уже исполнилось 16 лет, он может самостоятельно, не спрашивая ни у кого разрешения, устроиться на работу. Отдельных согласий не потребуется и в случае, если подросток достиг возраста 15 лет и уже получил общее образование.

При соблюдении дополнительных условий трудовой договор можно заключить и ранее 16 лет. Так, по общему правилу, трудовой договор может быть заключен с несовершеннолетним лицом, достигшим возраста 14 лет, если:

1) Имеется письменное согласие одного из родителей.

2) Работать подросток будет в свободное от основной работы время, без ущерба для обучения и только на тех видах работ, которые разрешены несовершеннолетним.

Важно отметить, что с недавнего времени для заключения трудового договора с подростком 14 лет и старше не требуется получать согласия органов опеки. Исключение: если у подростка нет родителей (тогда вместо родителей согласие должен дать орган опеки и попечительства).

В отдельных случаях можно устроиться на работу и в возрасте младше 14 лет. Но в это должна быть творческая работа в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках. В этих случаях договор от имени подростка должен подписать один из родителей, а также нужно получить согласие органов опеки и попечительства.

На какую работу может быть принят несовершеннолетний?

Трудовой кодекс РФ запрещает работать несовершеннолетним в определенных сферах и условиях. Так, пока подростку не исполнится 18 лет, нельзя работать:

- на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах;

- на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания);

- на работах, где превышаются нормы подъема и перемещения тяжестей в течение рабочего дня.

- на работах, где по условиях законодательства РФ должны работать только лица, достигшие возраста 18 лет.

Какие документы потребуются для трудоустройства?

Для приёма на работу нужно будет предоставить комплект документов (помимо согласия родителей и органов опеки):

- паспорт;

- сведения о трудовой деятельности (если подросток до этого работал) или в редких случаях — трудовая книжка (если ранее она была оформлена и работник от неё не отказался). Если молодой человек устраивается на работу впервые, эти документы не потребуются;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (например, карточка СНИЛС), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;

- если требуется соответствующее образование или подготовка — документ об образовании.

В некоторых случаях также может потребоваться согласие на обработку персональных данных, которое должен предоставить родитель в отношении своего несовершеннолетнего ребёнка.

Также потребуется пройти обязательный медицинский осмотр. Медосмотр проводится за счет средств работодателя. Допуск к работе может быть только в случае, если такая работа не будет противопоказана подростку.

С момента заключения договора начнётся исчисление страхового стажа и «пенсионного» стажа. Работодатель должен будет уведомить Фонд пенсионного и социального страхования РФ о приеме на работу такого работника.

Что проверить в трудовом договоре?

При трудоустройстве обязательно заключается трудовой договор, и обычно это делается в письменном виде. Исключения делаются только для случаев, когда работодатель применяет электронный кадровый документооборот (о чем он должен сообщить до трудоустройства). Если работодатель отказывается заключать официально трудовой договор, лучше не рассматривать такой вариант работы, поскольку существует большая вероятность в дальнейшем столкнуться с обманом или нарушением прав работника.

Что проверить в трудовом договоре?

1. Как называется должность, на которую подростка принимают на работу.

2. Как прописаны должностные обязанности и чем они определены.

Трудовая функция (вид поручаемой работы или должностные обязанности) могут быть указаны как в самом договоре, так и в отдельном документе (например, должностной инструкции). Нужно проверить насколько корректно указаны данные должностные обязанности и соответствуют ли они тому, о чем говорил работодатель на собеседовании.

Также нужно проверить, чтобы трудовая функция не попадала под ограничения, которые указаны выше.

3. Режим работы.

Режим работы должен быть указан в трудовом договоре. Закон устанавливает ограничения по продолжительности рабочего времени несовершеннолетнего работника. Эти ограничения зависят от возраста и времени, когда будет работать подросток (во время каникул или совмещая работу с обучением).

Возраст (лет) Продолжительность работы в неделю в период каникул Продолжительность работы в неделю при совмещении работы и обучения Продолжительность работы в день в период каникул Продолжительность работы в день при совмещении работы и обучения 14-15 не более 24 часов не более 12 часов не более 4 часов не более 2,5 часа 15-16 не более 24 часов не более 12 часов не более 5 часов не более 2,5 часа 16-18 не более 35 часов не более 17,5 часа не более 7 часов не более 4 часов

Если речь идёт о работниках младше 14 лет, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия будут указаны в разрешении органа опеки и попечительства, и родителям нужно проверить, чтобы условия трудового договора в этой части совпадали с установленными законом ограничениями по времени работы.

4. Оплата труда.

Проверьте, какие условия оплаты труда включил работодатель в условия трудового договора. В договоре обязательно должен быть указан размер оклада (если выплачивается оклад), или размер часовой ставки (если работа оплачивается по часам). В договоре также могут быть предусмотрены условия о выплате премий, доплат, надбавок и прочих выплат. До подписания договора ознакомьтесь также с внутренними документами работодателя, в которых устанавливаются правила выплаты заработной платы.

Учтите, что заработная плата работника за полную норму рабочего времени не может быть менее минимального размера оплаты труда.

5. Условия труда на рабочем месте.

В договоре должны быть указаны условия труда (являются они вредными или нет). Помните, что подросток до 18 лет не может быть принят на работу во вредных или опасных условиях труда.

6. Срок действия договора.

Трудовой договор может быть заключен как на бессрочной основе, так и на определенный период времени (и тогда это срочный трудовой договор). Если работодатель заключает срочный трудовой договор, проверьте, на какой срок этот договор заключается и какое основание для заключение такого договора в нем указано. Если работодатель действительно имеет право заключить срочный трудовой договор, нужно учесть, что по истечении срока его действия он может уволить работника.

7. Место работы и иные условия.

В договоре должно быть указано место работы работника. Если это трудовой договор о дистанционной работе, это условие также должно быть указано в договоре. Проверьте все условия в договоре, и, если все устраивает, можно подписывать договор.

Дополнительные особенности

Нужно учесть и иные особенности и ограничения, которые предусмотрены для несовершеннолетних работников. К ним относятся:

- запрет на установление испытательного срока;

- ежегодный оплачиваемый отпуск — не менее 31 календарных дня (его нельзя заменить компенсацией и перенести на следующий год);

- запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением творческих профессий). С 01.09.2025 года подростков можно будет привлекать к работе в выходные и праздничные дни при соблюдении следующих условий:

1) в случае, если работник достиг возраста пятнадцати лет, — с письменного согласия работника; в случае, если работник не достиг возраста пятнадцати лет, — с письменного согласия работника и одного из его родителей (попечителя);

2) работа производится в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов.

- при увольнении несовершеннолетнего по собственному желанию или по соглашению сторон особенностей нет. Для увольнения по инициативе работодателя, за исключением ликвидации, надо получить согласие трудовой инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.