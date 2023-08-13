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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.23 17:00

Юрист «SuperJob»: как родителю школьника получить выходной 1 сентября

О том, как законно сделать 1 сентября днём отдыха, рассказывает директор департамента трудового права Александр Южалин.

По закону 1 сентября не является изначально ни праздничным, ни выходным днем. В этом году первый день учебного года выпадает на пятницу, поэтому если вы работаете по стандартной «пятидневке», этот день будет для вас рабочим. Что делать, чтобы он стал выходным и вы могли спокойно посетить школьный праздник?

Вариант №1: использовать законный выходной, если вы донор

Если вы являетесь донором, сдаете кровь или ее компоненты, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября.

Вариант №2: взять отпуск — оплачиваемый или за свой счёт

Вы можете взять 1 сентября отпуск без сохранения заработной платы. В таком случае будете освобождены от работы, правда, по итогу месяца зарплата будет немного меньше.

Еще один вариант: взять на День знаний ежегодный оплачиваемый отпуск. Если изначально он запланирован на другой период, вы можете договориться о переносе с работодателем. Кстати, имейте в виду, что переносить отпуск на другой период можно только с согласия работодателей, но льготные категории работников имеют право брать отпуск в любое удобное для них время (в частности, это касается многодетных родителей).

Вариант №3: получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно

Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха и использовать его 1 сентября.

Вариант №4. получить дополнительный оплачиваемый выходной, если вы являетесь родителем ребёнка-инвалида

Если вы являетесь родителем ребенка-инвалида, вам полагаются 4 дополнительных оплачиваемых дня в месяц, которые вы можете использовать в любое время (в том числе и 1 сентября).

Вариант №5: в компании предусмотрена возможность взять выходной

Да, День знаний по закону не является нерабочим праздничным днем, однако некоторые работодатели идут навстречу своим работникам и дают в этот день дополнительный выходной.

Такая гарантия может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Спросите у работодателя, действует ли в компании такая практика, и, если да, уточните, как ею воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного возраста или ребенок, который идет в первый класс.

Но обратите внимание, что устанавливать выходной 1 сентября для работников-родителей — это право, а не обязанность работодателя. Если в вашей организации этого не предусмотрено, нужно будет искать иные варианты.

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