Юрист «SuperJob» объясняет особенности изменений в налогообложении для покинувших РФ работников

Минфин предложил сохранить НДФЛ 13% для уехавших россиян. Уехавшим россиянам, работающих на российские компании, предложили платить НДФЛ в размере 13% (или 15% при высоком доходе) вне зависимости от налогового резидентства. Как сейчас происходит налогообложения с дохода таких работников объясняет руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин.

Правительство РФ неоднократно выступало с инициативой о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, который предполагает изменения в налогообложении доходов работников, которые выехали за границу и теперь работают из-за рубежа. В настоящее время проект изменений доработан и отправлен на рассмотрение в Государственную Думу.

Как сейчас происходит налогообложения с дохода таких работников?

Всё зависит от налогового статуса работника (является ли резидентом или нерезидентом). Налоговое резидентство не зависит от гражданства и определяется только по продолжительности нахождения в РФ. Так, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Дальше все будет зависеть от того, как оформлен трудовой договор с работником.

Если официально, по условиям трудового договора сотрудник работает за рубежом, то такое доходы сейчас признаются доходами, полученным от источников за пределами Российской Федерации.

Если работник, имеющий статус налогового резидента РФ, работает за рубежом и получает заработную плату, то исчисление, декларирование и уплату налога на доходы физических лиц он производит самостоятельно по завершении налогового периода.

Если работник, не имеющий статус налогового резидента РФ, работает за рубежом и получает заработную плату, то полученные доходы от источников за пределами Российской Федерации, не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации. То есть налог работник оплачивает сам, в соответствии с законодательством иностранного государства.

Что планируется изменить?

Планируется вознаграждение за работу, выполняемую за рубежом, которое гражданин получает от российской компании, признать доходом от источников в Российской Федерации.

На сегодняшний день, с таких доходов должен уплачиваться НДФЛ в размере:

● 13% (15% для высокооплачиваемых работников – при доходе свыше 5 млн руб. в год) — для резидентов РФ;

● 30% — для нерезидентов РФ.

Однако на практике работодателю практически невозможно отследить, когда работник «потеряет» статус резидента, чтобы иначе проводить удержание и уплату НДФЛ. У работодателя фактически нет инструментов для мониторинга этого вопроса, а сам сотрудник не обязан сообщать работодателю о смене места жительства.

Новый законопроект предусматривает единую ставку НДФЛ для дохода, который получает дистанционный работник, работая из-за рубежа. Предлагается установить данную ставку на уровне 13% (15%), вне зависимости от того, имеет сотрудник статус резидента РФ или нет. Иными словами, неважно, где будет работать дистанционный работник — на территории РФ или за ее пределами. Ставка НДФЛ будет для них одинаковой.

Данное нововведение безусловно благополучно должно повлиять на работодателей, поскольку им более не придётся отслеживать местонахождение дистанционного работника в целях правильного налогообложения. Для самих дистанционных работников это так же плюс, поскольку система налогообложения для них не изменится.