Юрист «SuperJob» рассказал, что нужно учесть при оформлении самозанятости

О том, кто такой «самозанятый», как им стать и на что обратить особое внимание, рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в «SuperJob».

Кто такие «самозанятые»?

Таких понятий, как «самозанятость» или «самозанятый», в законе нет. Так сложилось на практике, что самозанятым называют человека, который изъявил желание перейти на специальный налоговый режим (он называется «Налог на профессиональный доход», или НПД) и встал на учёт в налоговом органе как лицо, применяющее такой налоговый режим.

Для чего это нужно?

Дело в том, что заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ просто так нельзя (под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг). Иными словами: если человек систематически получает прибыль от продажи товаров, пользования имуществом, оказания услуг или выполнения работ, он может быть признан лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. И дальше может возникнуть вопрос, на основании чего такая предпринимательская деятельность осуществляется.

В соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, установленных законом. Таким законом является федеральный закон от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», в соответствии с которым, физические лица при применении специального налогового режима вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, за исключением видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (статья 2).

То есть, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью (без образования юридического лица), есть два выхода:

1) Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП);

2) Регистрация в качестве «самозанятого».

Кстати, два этих варианта можно совместить.

В случае нарушения этих требований, то есть в случае ведения предпринимательской деятельности без регистрации ИП или получения статуса «самозанятого», может наступить административная ответственность, как минимум по ч.1 статьи 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей). Однако этим может не ограничиться, поскольку в данном случае можно найти состав и по другим статьям (в том числе за неуплату налогов). Поэтому вести предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации ИП или получения статуса «самозанятого», конечно, не рекомендуется.

Кто не вправе работать «самозанятым»?

Не вправе применять специальный налоговый режим (в частности):

• лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;

• лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;

• лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц;

• налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей;

• лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, а также реализацию (приобретение) цифровой валюты.

Полный перечень ограничений установлен в ст. 4 федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ.

Какие преимущества у самозанятых?

Основное преимущество — это более низкий налог на доходы. Если у «стандартного» работника, работающего по трудовому договору, он составляет 13%, то для самозанятых:

- 4 процента в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;

- 6 процентов в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям для использования при ведении предпринимательской деятельности и юридическим лицам.

Эксперимент по самозанятым и создавался для того, чтобы вывести «из тени» малое предпринимательство за счет более низких налоговых ставок.

Как стать самозанятым?

Для этого нужно встать на учёт в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Соответствующее заявление необходимо подать в налоговый орган одним из следующих способов:

- через личный кабинет на сайте ФНС России;

- через мобильное приложение «Мой налог» с предоставлением паспортных данных и фотографии;

- через кредитные организации с предоставлением сведений из паспорта.

В целях подтверждения постановки на учет в качестве налогоплательщиков НПД, а также получения информации о сумме полученных доходов, облагаемых НПД, в мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте www.npd.nalog.ru, для указанных налогоплательщиков реализована возможность сформировать в электронной форме следующие справки:

1) о постановке на учёт (снятии с учёта) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035);

2) о состоянии расчётов (доходах) по налогу на профессиональный доход (КНД 1122036).

Сформированные справки подписываются электронной подписью ФНС России.

Форма таких справок приведена в Письме ФНС России от 05.05.2023 №СД-4-3/5763@.

Справка может потребовать при заключении договора с заказчиками услуг.

Где можно применять специальный налоговый режим?

Эксперимент по «самозанятым» на текущий момент проводится во всех субъектах РФ.

В чем преимущества заключения договоров с самозанятыми для компаний (заказчиков)?

Самое большое преимущество — это, конечно, экономия. Организации, которая заключила договор с самозанятым, не является его налоговым агентом, в связи с чем исполнять обязанности по исчислению и уплате НДФЛ не нужно.

Кроме того, организации освобождены от уплаты страховых взносов по «самозанятым», но при условии:

- отсутствия с таким лицом трудовых отношений либо их завершения не менее двух лет назад;

- наличие чека из приложения «Мой налог». В нём, в частности, должны быть указаны дата, время, сумма платежа, Ф.И.О. самозанятого лица и его идентификационный номер.

Так как речь не идёт про трудовые отношения, все обязанности как работодателя в отношении «самозанятого» не применяются (конечно, если отдельные исключения не будут предусмотрены законом).

В чём опасность заключения договоров гражданско-правового характера (ГПХ) с самозанятыми?

Выгода работодателя при заключении договора ГПХ с самозанятыми очевидна. И, к сожалению, многие работодатели стали этим злоупотреблять и подменять договором ГПХ, по сути, трудовой договор. В этом и есть основная опасность.

В соответствии с частью второй статьи 15 Трудового кодекса РФ, заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. Фактически это означает в первую очередь то, что содержание и условия договора ГПХ с самозанятым не должно в себе содержать признаков трудового договора.

Закон не содержит в себе перечень признаков, по которым договор ГПХ может быть квалифицирован как трудовой договор. Но, проанализировав судебную практику, можно выделить следующие признаки:

- организационный признак (подчинение работника внутреннему трудовому распорядку; его составным элементом является выполнение в процессе труда распоряжений работодателя, за ненадлежащее выполнение которых работник может нести дисциплинарную ответственность);

- наличие в договоре ГПХ обязательных условий трудового договора, указанных в статье 57 Трудового кодекса РФ;

- выполнение работ определенного рода, на постоянной основе, а не разового задания;

- гарантия социальной защищенности;

- наличие места работы/рабочего места;

- подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка;

- условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты;

- выплата вознаграждения два раза в месяц + выплата вознаграждения в те же дни, что и выплата работникам заработной платы;

- наличие дисциплинарного вида ответственности за совершение проступков;

- направление лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера, в командировки, оплата им соответствующих командировочных расходов;

- ведение на лиц табеля учёта рабочего времени;

- наличие в штатном расписании должностей работников с аналогичными или схожими трудовыми функциями.

Вышеуказанный перечень не является исчерпывающим.

Признать отношения трудовыми может как сам заказчик услуг (работ), так и государственная инспекция труда или суд. Обратите внимание: неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений.

Какие последствия для работодателя при признании договора ГПХ трудовым договором?

Во-первых, ответственность по ч. 4 статьи 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Во-вторых: потенциальная обязанность работодателя заключить с «работником» трудовой договор, который уже нельзя будет расторгнуть так, как договор ГПХ.

В-третьих: уплата НДФЛ и всех страховых взносов за прошлые периоды работы такого работника.

Иные последствия уже будут зависеть от конкретных обстоятельств.