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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.23 18:00

Юрист «SuperJob» рассказал, как будут устроены выходные дни в 2024 году

Об этом рассказывает руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин.

Минтруд опубликовал проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Согласно данному проекту, в следующем году работники, работающие на пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать следующим образом:

- с 1 по 8 января. Учитывая, что в 2023 году 30 и 31 декабря — это суббота и воскресенье, новогодние каникулы в 2024 году продляться в общей сложности 10 дней.

- с 23 по 25 февраля (3 дня);

- с 8 по 10 марта (3 дня);

- с 28 апреля по 1 мая (4 дня) и с 9 по 12 мая (4 дня);

- 12 июня;

- с 3 по 4 ноября (2 дня);

- с 29 по 31 декабря (3 дня с переходом в новогодние каникулы 2025 года).

Вместе с этим для того, чтобы в некоторых месяцах продлить выходные дни, некоторые субботы 2024 года будут рабочими. Так, рабочими субботами будут 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря.

Почему таким образом устанавливаются выходные?

В России установлен единый перечень нерабочих праздничных дней, которые не меняются из года в год. Вместе с этим правительство РФ имеет право переносить «обычные» выходные дни на другие дни календаря (в целях рационального использования выходных дней в году). Так, выходные дни, совпадающие с новогодними каникулами, переносятся на другие дни, а также правительство может установить рабочий день в субботу, с целью переноса этого выходного дня на другие календарные дни (с целью продления выходных дней). Все эти «переносы» должны быть отражены в постановлении правительства, которое должно быть издано в течение 2023 года.

Если учитывать, что постановление правительства РФ будет принято в таком виде, можно уже сейчас определить, какие месяцы 2024 года будут наиболее выгодными для использования отпуска.

Так, самыми выгодными с финансовой точки зрения для работника при планировании отпуска будут:

•        июль - 23 рабочих дня (и 184 часа);

•        октябрь - 23 рабочих дня (и 184 часа);

•        август - 22 рабочих дня (и 176 часов);

Самыми невыгодными месяцами, с этой точки зрения, будут:

•        январь - 17 рабочих дней (и 136 часов);

•        июнь - 19 рабочих дней (и 151 час);

•        февраль - 20 рабочих дней (и 159 часов);

•        март - 20 рабочих дней (и 159 часов);

•        май - 20 рабочих дней (и 159 часов).

В чем логика определения выгодных и невыгодных месяцев? Если коротко: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце.

По закону, количество в месяце рабочих и выходных дней не влияет на размер заработной платы работников, получающим оклад. Но стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. Для определения стоимости одного рабочего дня нужно месячный размер заработной платы разделить на количество рабочих дней. Соответственно, чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше будет стоимость одного рабочего дня. В месяцы, где мало рабочих дней может быть не выгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И наоборот - чем больше в месяце рабочих дней - тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.

Учитывая планируемый производственный календарь 2024 года, наиболее оптимальным месяцем, в который стоит брать дополнительные выходные дни или использовать часть отпуска, будет май. Например, если взять дополнительные дни отдыха 2 и 3 мая, можно отдыхать 7 дней (29 апреля по 5 мая). Или, если взять дни отдыха 6, 7 и 8 мая можно отдохнуть 9 дней (с 4 по 12 мая). Если же все объединить, общая продолжительность отдыха может составлять 14 дней.

За счёт чего можно получить дополнительные дни отдыха?

1) Если есть законные «отгулы». Например, работник отработал в выходной или праздничных день и вместо повышенной оплаты попросил другой день отдыха. То же самое будет, если работник «заработал» дополнительных выходной работая сверхурочно;

2) Если работник является донором и сдает кровь у работника также будет право на дополнительный выходной день, который он может использовать по своему усмотрению;

3) На эти дни также можно взять ежегодный отпуск или отпуск без сохранения заработной платы. Но и в том, и в другом случае придется договариваться с работодателем. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в большинстве случаев с согласия работодателя. Чтобы взять ежегодный оплачиваемый отпуск на эти дни придется разделить отпуск на части, что тоже возможно только с согласия работника и работодателя.

Хотя май в 2024 году и является не самым выгодным месяцем для использования отпуска, тем не менее этот месяц можно рассматривать, поскольку количество рабочих дней в мае не сильно меньше среднестатистического месяца 2024 года. Поэтому потеря в доходе работника может быть, но она будет незначительная.

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