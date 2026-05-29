Юрист «SuperJob» рассказал, как трудовая деятельность подростков регулируется законодательством

О том, что нужно знать подросткам и их родителям при заключении трудового договора, рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в «SuperJob».

Возраст для заключения трудового договора

Общий возраст для заключения трудового договора — 16 лет: если подростку уже исполнилось 16 лет, он может самостоятельно, не спрашивая ни у кого разрешения, устроиться на работу.

При соблюдении отдельных условий трудовой договор может быть заключён и ранее. Например, молодой человек может устроиться на работу и в 14 лет, но для этого нужно:

— письменное согласие одного из родителей;

— работать можно в свободное от основной работы время, без ущерба для обучения.

Ранее помимо согласия родителя нужно было еще получить согласия органов опеки и попечительства. Сейчас согласие органов опеки и попечительства для трудоустройства подростка потребуется, если речь идет о детях-сиротах или детях, оставшихся без попечения родителей.

Если подросток уже получил общее образование, можно устроиться на работу с 15 лет без согласия родителей и органов опеки.

В отдельных случаях можно устроиться на работу и в возрасте младше 14 лет, но это должна быть творческая работа в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках. В этих случаях договор от имени подростка должен подписать один из родителей, также нужно получить согласие органов опеки и попечительства.

Какие документы потребуются для трудоустройства

Для приема на работу нужно будет предоставить комплект документов (помимо согласия родителей и органов опеки):

- паспорт;

- трудовая книжка (если ранее она была оформлена и работник от нее не отказался) и/или сведения о трудовой деятельности. Если молодой человек устраивается на работу впервые, эти документы не потребуются;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (например, СНИЛС) — за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;

- если требуется соответствующее образование или подготовка — документ об образовании;

- если молодой человек встал на учет в военкомат — документ воинского учета (по общему праву такие документы в обязательном порядке потребуются с 18 лет).

Также потребуется пройти обязательный медицинский осмотр. Медосмотр проводится за счет средств работодателя. Допуск к работе может быть только в случае, если такая работа не будет противопоказана подростку.

С момента заключения договора пойдет исчисление страхового стажа и «пенсионного» стажа. Работодатель должен будет уведомить Фонд пенсионного и социального страхования РФ о приеме на работу такого работника.

Трудовой договор

При трудоустройстве обязательно заключается трудовой договор. Обычно договор заключается в письменном виде. Исключения — когда работодатель применяет электронный кадровый документооборот (о чем он должен сообщить до трудоустройства).

Что проверить в трудовом договоре?

1. Как называется должность, на которую подростка принимают на работу.

2. Как прописаны должностные обязанности и чем они определены.

Трудовая функция (вид поручаемой работы или должностные обязанности) могут быть указаны как в самом договоре, так и в отдельном документе (например, должностной инструкции). Нужно проверить, насколько корректно указаны данные должностные обязанности и соответствуют ли они тому, о чем говорил работодатель на собеседовании.

Также нужно проверить, чтобы трудовая функция не попадала под ограничения, которые будут описаны ниже.

3. Режим работы.

Режим работы должен быть указан в трудовом договоре. Закон устанавливает ограничения по продолжительности рабочего времени несовершеннолетнего работника. Эти ограничения зависят от возраста и времени, когда будет работать подросток (во время каникул или совмещать работу с обучением). Ограничения по рабочему времени, следующие:

Возраст (лет) Продолжительность работы в неделю в период каникул Продолжительность работы в неделю при совмещении работы и обучения Продолжительность работы в день в период каникул Продолжительность работы в день при совмещении работы и обучения 14 - 15 не более 24 часов не более 12 часов не более 4 часов не более 2,5 часов 15 - 16 лет не более 24 часов не более 12 часов не более 5 часов не более 2,5 часов 16 - 18 лет не более 35 часов не более 17,5 часов не более 7 часов не более 4 часов

Если речь идет о работниках младше 14 лет, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия указываются в разрешении органа опеки и попечительства.

Проверяйте, чтобы условия трудового договора в этой части совпадали с установленными законом ограничениями по времени работы.

4. Оплата труда.

Проверьте, какие условия оплаты труда включил работодатель в условия трудового договора. В договоре обязательно должен быть указан размер оклада (если выплачивается оклад) или размер часовой ставки (если работа оплачивается по часам). В договоре также могут быть предусмотрены условия о выплате премий, доплат, надбавок и прочих выплат. До подписания договора ознакомьтесь также с внутренними документами работодателя, в которых устанавливаются правила выплаты заработной платы.

Учтите, что заработная плата работника за полную норму рабочего времени не может быть менее минимального размера оплаты труда.

5. Условия труда на рабочем месте.

В договоре должны быть указаны условия труда (являются они вредными или нет). Помните, что подросток до 18 лет не может быть принят на работу во вредных или опасных условиях труда.

6. Срок действия договора.

Трудовой договор может быть заключен как на бессрочной основе, так и на определенный период времени (срочный трудовой договор). Если работодатель заключает срочный трудовой договор, проверьте, на какой срок этот договор заключается и какое основание для заключение такого договора в нем указано. Если работодатель действительно имеет право заключить срочный трудовой договор, нужно учесть, что по истечении срока его действия он может уволить работника.

7. Место работы и иные условия.

В договоре должно быть указано место работы работника. Если это трудовой договор о дистанционной работе, это условие также должно быть указано в договоре. Проверьте все условия в договоре, и, если все устраивает, можно подписывать договор.

Ограничения в работе для несовершеннолетних

Если молодому человеку не исполнилось 18 лет, он НЕ может быть принят:

- на работу с вредными условиями труда;

- на работу, которая может причинить вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания);

- на работу, где необходимо поднимать тяжести свыше установленных норм.

Также при приеме на работу несовершеннолетнего ему не может быть установлено испытание при приеме на работу (испытательный срок).

С 1 сентября 2025 года работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, в следующих случаях:

1) в случае, если работник достиг возраста пятнадцати лет, с письменного согласия работника;

2) в случае, если работник не достиг возраста пятнадцати лет, с письменного согласия работника и одного из его родителей (попечителя).

Также по-прежнему запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время работников в возрасте до восемнадцати лет.